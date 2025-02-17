Более 2 тыс пассажиров получили схемы метро Москвы на китайском языке с конца января

Фото: mosmetro.ru

Уже более 2 тысяч пассажиров пользуются схемой столичного метро на китайском языке. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Гости и жители столицы получили бумажную версию схемы более чем на 30 стойках "Живое общение" и скачали электронную версию на Едином транспортном портале.



Для схемы были подготовлены названия станций метро и других транспортных объектов по общепринятой системе транскрибирования – Палладия. По этой методике их озвучили с названиями на русском языке. Также были переведены обозначения пиктограмм, информация о работе метро, обозначен чат-бот Александра и приложение "Метро Москвы".

"Согласно программе развития Транспортного комплекса до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, делаем городской транспорт персонализированным и удобным для каждого. В этом году схема метро появится на новых цифровых носителях, а также на сенсорных экранах в поездах модификаций "Москва", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее на станциях метро в деловом центре "Москва-Сити" обновили навигационные схемы. В прошлом году специалисты привели к единообразию названия расположенных здесь станций рельсового каркаса "Москва-Сити" и "Деловой центр", а на схемах отобразили обновленную нумерацию выходов после открытия станции "Москва-Сити" МЦД-4". Также для удобства пешеходов и автомобилистов на схемах отметили точки ожидания такси, места быстрой высадки пассажиров, станции велопроката, подземные и уличные парковки.

