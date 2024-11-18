Новые электробусные маршруты запущены в центре и на севере Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В центре и на севере столицы запустили новые электробусные маршруты – № 220 и 379, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты свяжут восемь жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК, по будням на них будут работать 20 современных электробусов.

Маршрут № 220 идет от стадиона "Лужники" до Нового Арбата через станции метро "Смоленская", "Спортивная" и МЦК "Лужники". В свою очередь, маршрут № 379 также проходит от стадиона "Лужники", однако он идет до Савеловского вокзала через станции метро "Улица 1905 года", "Смоленская" и "Парк культуры".

"Развитие экологичного городского транспорта – одна из наших приоритетных задач. В Москве уже более 2 100 электробусов, которые работают на 169 маршрутах", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столице запустили маршрут с161, который работает по новой концепции обслуживания малых поселений ТиНАО. Маршрут удалось запустить благодаря закупке современных автобусов малого класса. Такой транспорт может проехать по узким улицам деревень, СНТ и коттеджных поселков.