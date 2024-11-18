Дептранс Москвы подвел итоги 12-го сезона городского велопроката "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве завершился 12-й сезон городского велопроката. С начала сезона сервисом аренды "Велобайк" воспользовались более 3,7 миллиона раз, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что это на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря обновлению парка городского велопроката и улучшению велоинфраструктуры.

За сезон число пользователей городского проката по сравнению с прошлым годом выросло на 160 тысяч. Кроме того, впервые электровелосипеды 2.0 появились в Зеленограде и Горках Ленинских. Еще 100 велосипедов город передал Луганску, а также помог организовать там велопрокат.

Между тем среднее время аренды велосипеда в этом сезоне – 21 минута. Кроме того, москвичи стали чаще выбирать велосипеды для транспортных поездок.

"Велосипеды – востребованный сезонный транспорт. В этом году пользователи городского велопроката совершили на 65% больше поездок, чем в прошлом году. По поручению Сергея Собянина мы продолжим вести комплексную работу по улучшению и расширению велопроката", – рассказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что весной 2025 года парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0. Кроме того, планируется начать производство полностью российского велосипеда.

Ранее сообщалось, что сезон велопроката и аренды электросамокатов завершился в Москве в целях безопасности, так как в город пришла стабильная минусовая температура. Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, где всю зиму там будет идти подготовка к следующему сезону.

Кроме того, в Москве уменьшилось число ДТП с электросамокатами на 48%. Таких результатов удалось добиться благодаря введенному 15 июля эксперименту по ограничению скорости до 20 километров в час в зоне ТТК – МКАД.

Количество аварий в местах совмещенного движения пешеходов и арендных электросамокатов уменьшилось на 17%, а число ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами – на 67%.