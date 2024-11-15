Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершился в Москве

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Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершился в столице в целях безопасности, так как в город пришла стабильная минусовая температура. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.

Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, где всю зиму там будет идти подготовка к следующему сезону. Самокаты и велосипеды, оставшиеся на парковках, больше не доступны для аренды.

По словам Ликсутова, электросамокаты и велосипеды проката – востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния. В этом сезоне москвичи совершили на них свыше 73 миллионов поездок. При этом в 85% случаев велосипеды и электросамокаты арендовали, чтобы добраться до остановок общественного транспорта, метро, дома, университета или офиса, подчеркнул заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве уменьшилось число ДТП с электросамокатами на 48%. Таких результатов удалось добиться благодаря введенному 15 июля эксперименту по ограничению скорости до 20 километров в час в зоне ТТК – МКАД.

Количество аварий в местах совмещенного движения пешеходов и арендных электросамокатов уменьшилось на 17%, а число ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами – на 67%.