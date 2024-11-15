Маршрут нового формата запущен для небольших поселений ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице 8 ноября запустили маршрут с161, который работает по новой концепции обслуживания малых поселений ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Маршрут удалось запустить благодаря закупке современных автобусов малого класса. Такой транспорт может проехать по узким улицам деревень, СНТ и коттеджных поселков. У автобусов низкий пол, также они оборудованы откидной аппарелью, что позволит комфортно передвигаться маломобильным гражданам и перевозить детские коляски.

"На новый маршрут с161 вышли 3 современных автобуса малого класса. Они проезжают по узким улицам в деревнях и СНТ районов Краснопахорском и Вороново. Маршрут связывает эти районы с МФЦ, поликлиниками и школами. В будущем планируем запустить больше подобных маршрутов", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Ранее около 130 новых автобусов вышли на городские линии. Большие "ЛиАЗы" и малогабаритные "ГАЗы" коммерческих перевозчиков теперь работают на 18 столичных маршрутах. Для удобства пассажиров в них есть яркие медиаэкраны, маршрутные табло, встроенные зарядки для гаджетов и система климат-контроля.