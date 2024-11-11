Около 130 новых автобусов вышли на городские линии

Порядка 130 новых автобусов вышли на городские линии. Большие "ЛиАЗы" и малогабаритные "ГАЗы" коммерческих перевозчиков теперь работают на 18 столичных маршрутах. В салоне машин есть все необходимое для комфортной поездки: яркие и четкие медиаэкраны, маршрутные табло, встроенные зарядные устройства.

Для маломобильных граждан установлены специальные пандусы. Адаптивное освещение меняет яркость в зависимости от времени суток. Система климат-контроля поддерживает комфортную температуру воздуха в салоне.

На столичных улицах работают автобусы коммерческих перевозчиков, с которыми недавно были перезаключены государственные контракты. Всего же парке частных компаний сейчас 1 100 современных автобусов. Они обслуживают более 130 городских маршрутов.

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