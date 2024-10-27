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27 октября, 17:45

M24.RU

Столичные любители бега завершили сезон соревнованиями по пересеченной местности

Столичные любители бега завершили сезон соревнованиями по пересеченной местности

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27 октября зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире следить за забегом "Крылатский трейл". Он состоялся на территории парка "Крылатские холмы" и завершил сезон мероприятий под открытым небом от команды Бегового сообщества.

Маршруты длиной четыре и восемь километров были проложены по пересеченной местности. Участников ждали грунтовые и асфальтовые участки, быстрые спуски и выматывающие подъемы.

Чем трейл отличается от кросса? Нужно ли специально готовиться к забегам по пересеченной местности? Что мотивирует людей участвовать в таких соревнованиях? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

спортгородвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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