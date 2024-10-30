"Сити": выставка "Передвижники" открылась в Третьяковской галерее

Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе Третьяковской галереи. В частности, увидеть на ней можно работы Архипа Куинджи.

Художник известен своими "светящимися пейзажами", которые вызывают множество вопросов. Он экспериментировал с красками и изучал физический закон дополнительных цветов, что позволило ему создавать свои уникальные пейзажи. Его картина "Лунная ночь на Днепре" была продана великому князю Константину Константиновичу прямо из мастерской.

Куинджи сочетал глубокий символизм и уникальную технику в своих работах. На выставке "Передвижники" можно увидеть его "Березовую рощу" и серию эффектных солнечных этюдов.

Подробнее – в программе "Сити".