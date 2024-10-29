Программа ко Дню народного единства пройдет на ВДНХ 3 и 4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В честь Дня народного единства на ВДНХ 3 и 4 ноября пройдут экскурсии и исторический фестиваль, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Программа подготовлена таким образом, чтобы интересно было всем – и взрослым, и детям. Помимо экскурсий, москвичей и туристов ждут иммерсивные представления и мастер-классы", – отметила вице-мэр.

Например, 3 и 4 ноября в 13:00 начнется познавательная прогулка "Народное единство в символах архитектуры ВДНХ", в ходе которой гиды расскажут об истории празднования Дня народного единства на ВДНХ. Участники прогулки также смогут увидеть знаковые места комплекса, в том числе фонтан "Дружба народов" и павильон № 1 "Центральный".

Кроме того, 4 ноября в 15:00, 17:00 и 19:30 пройдут экскурсии в центре "Космонавтика и авиация", на которых гостям расскажут о космических программах, об экспериментах, которые проводят на орбите, а также о городах России, где занимаются подготовкой к полетам и откуда можно осуществить запуск ракет и спутников. В 17:00 и 19:00 стартуют тематические прогулки по Музею славянской письменности "Слово". Вход в музей будет свободным, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте выставки.

Также 4 ноября на площади Промышленности пройдет фестиваль "Хлебный колос – золото России", в рамках которого проведут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи в российской истории. Гостей будет ждать большой шатер с четырьмя зонами, каждая из которых будет посвящена XII, XVII, XIX или XX веку. Там покажут, как печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам, а также исполнят романсы и сыграют на гуслях и гудках. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся занятие по бальным танцам и интерактив со стихами и сказками.

Ко Дню народного единства была также приурочена ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. Организаторы проведут акцию под девизом "Россия объединяет". В эти дни музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в формате офлайн и онлайн. Для россиян будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.