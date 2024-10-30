Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, какие два жанра чаще всего путают слушатели

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, что многие слушатели часто путают джаз и блюз. Она объяснила, что эти жанры имеют свои особенности и историю.

Блюз, по ее словам, является прародителем госпела, который характеризуется меланхоличным и медленным исполнением красивых балладных песен, часто под гитару.

Большое интервью с Викторией Пьер-Мари выйдет в среду, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.