30 октября, 11:30Культура
Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, какие два жанра чаще всего путают слушатели
Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, что многие слушатели часто путают джаз и блюз. Она объяснила, что эти жанры имеют свои особенности и историю.
Блюз, по ее словам, является прародителем госпела, который характеризуется меланхоличным и медленным исполнением красивых балладных песен, часто под гитару.
Большое интервью с Викторией Пьер-Мари выйдет в среду, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.