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30 октября, 11:30

Культура

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, какие два жанра чаще всего путают слушатели

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, какие два жанра чаще всего путают слушатели

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Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, что многие слушатели часто путают джаз и блюз. Она объяснила, что эти жанры имеют свои особенности и историю.

Блюз, по ее словам, является прародителем госпела, который характеризуется меланхоличным и медленным исполнением красивых балладных песен, часто под гитару. 

Большое интервью с Викторией Пьер-Мари выйдет в среду, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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