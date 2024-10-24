"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

На больших экранах можно увидеть новый фильм "Огниво" с Ириной Старшенбаум и Романом Евдокимовым. Создателями проекта стала команда, работавшая над картиной "По щучьему велению". Сюжет отличается от оригинальной сказки Ганса Христиана Андерсена. Главный герой – аферист и искатель приключений, а не солдат, и действие перенесено на русскую землю. Вместо принцессы – царица Настасья.

Следующая картина – комедия "Встретимся вчера" с Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко. Фильм рассказывает поучительную историю для молодых пар, переживающих кризис.

Также можно увидеть фильм "Пришелец" от режиссера Ивана Соснина, действие которого разворачивается в уральской деревне, где местный житель встречает пришельца и получает предложение улететь с ней.

Подробнее – в программе "Сити".