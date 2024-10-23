"Сити": какие российские сериалы выходят на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила подборку российских сериалов, которые выходят на этой неделе.

В субботу, 26 октября, на стримингах выходит один из самых ожидаемых сериалов этого года – "Преступление и наказание". Сериал снят по сюжету одноименного романа Федора Достоевского.

Также стоит посмотреть сериал Юрия Быкова "Лихие", который выйдет на стримингах 24 октября. В основу сюжета сериала легли воспоминания реального бывшего члена ОПГ Общак Евгения Демина. Режиссер показывает историю о разрушении семьи, об ошибках, которые не надо повторять, и о преступниках.

Новая подростковая драма "Жвачка" от режиссера четвертого сезона "Трудных подростков" Александра Цоя уже вышла на стримингах. В центре сюжета – юная воспитанница детдома, которая влюбилась в блогера.

Подробнее – в программе "Сити".