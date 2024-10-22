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22 октября, 13:00

Культура

Актриса Екатерина Волкова рассказала о главных трудностях в служении искусству

Актриса Екатерина Волкова рассказала о главных трудностях в служении искусству

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Актриса Екатерина Волкова рассказала, что главная трудность служения искусству заключается в том, что нужно продолжать работать, даже когда это кажется невозможным. Артист не может болеть или плохо себя чувствовать, потому что у него большая ответственность перед зрителями или съемочной командой, отметила она.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой смотрите 22 октября в 18:30 на телеканале "Москва 24".

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