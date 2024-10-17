Сергунина анонсировала зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

II Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 1 по 31 декабря. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, передает портал mos.ru.

Вице-мэр рассказала, что в рамках фестиваля программы представят более 20 оркестровых, хоровых и хореографических коллективов.

"Посетителей фестиваля ждет больше 30 концертов. Также горожане и туристы смогут увидеть оперные и балетные постановки", – отметила Сергунина.

Часть мероприятий будет посвящена творчеству композитора Петра Чайковского. Гости фестиваля смогут услышать его Концерт № 2 для фортепиано с оркестром в исполнении заслуженного артиста РФ пианиста Бориса Березовского и Московского государственного симфонического оркестра. Кроме того, прозвучит Симфония № 1 "Зимние грезы".

Также впервые на сцене концертного зала "Зарядье" выступит пианист Александр Романовский совместно с Национальным филармоническим оркестром России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Помимо этого, для юных посетителей фестиваля подготовили концерты детских хоров, а также семейные спектакли. Также гостям покажут постановки "Жар-птица", "Болеро", "Послеполуденный отдых фавна".

Между тем джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19 и 20 октября. Для гостей подготовили концерты уличных музыкантов, анимационную программу для детей в музыкальном стиле, различные мастер-классы и выставку ретроавтомобилей.

Кинотеатр "Москино кинопарк" также представит новинки. Для взрослой аудитории выйдет фильм "Анора" с российскими актерами в главных ролях, получивший награду "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.