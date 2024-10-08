Сергей Собянин: за лето парки Москвы приняли 73,5 млн гостей

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Парки Москвы приняли около 73,5 миллиона гостей за лето. Современная инфраструктура и разнообразная афиша мероприятий позволили сделать отдых жителей и гостей столицы комфортным в любую погоду, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, в жаркие дни посетители парков могли провести время в открытых бассейнах. В 2024 году их число выросло до 13. За летний сезон они приняли более 170 тысяч человек. При этом самыми популярными оказались бассейны, расположенные в парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", а также в ландшафтном парке "Митино".

Не менее популярны были оборудованные зоны для пикника. За счет работы запущенного в 2024 году сервиса онлайн-бронирования посетители получили возможность планировать свой отдых и выбирать наиболее удобные для них места заранее. В течение лета москвичи отдохнули в пикниковых зонах около 30 тысяч раз.

Вечером горожане проводили время в кинотеатрах под открытым небом. В 2024 году в столице работали 10 таких мест. Одна из современных площадок была открыта в зоне отдыха "Покровский берег". В течение трех месяцев зрителями стали 65 тысяч человек.

Вместе с тем летом в 8 парках столицы работал новый проект – "НянЯрядом" – быстрый сервис бебиситтеров. Его сотрудники могли провести время с ребенком, если родители хотели выделить немного времени на себя.

Также в городе проводилась "Йога в парке", которая объединила 10 направлений йоги. Занятия проходили на территории 19 парков и были бесплатными с конца мая до начала сентября. За это время состоялось более 840 тренировок, на которых побывали свыше 8 300 человек.

Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" в парках было проведено более 200 фестивалей, каждый из которых сопровождался мастер-классами, экскурсиями, лекциями, спектаклями, кинопоказами и квестами. В общей сложности эти мероприятия собрали более 950 тысяч гостей.

Одним из наиболее популярных среди них стал Moscow Jazz Festival-2024 – ежегодный фестиваль джазовой музыки, который проводится в июне в саду "Эрмитаж". Однако в этом году власти года расширили его географию на 11 площадок. В рамках фестиваля горожане могли насладиться более 400 часами живой джазовой музыки. На концерты фестиваля пришли 300 тысяч человек.

Собянин напомнил, что также в августе состоялся традиционный фестиваль искусств "Горький +". За три дня в его рамках прошло более 70 мероприятий, в числе которых были концерты, спектакли, перформансы, цирковое шоу, выставки, лекции и кинопоказы. На них побывали 330 тысяч человек.

Вместе с тем в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье", на котором в онлайн и офлайн-формате побывали свыше 826 тысяч человек.

Другим ярким событием лета стал Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024". На нем выступили артисты, прибывшие из 12 стран. Так, на фестиваль приезжали из Болгарии, Вьетнама, Германии, Гватемалы, Испании, Италии, Польши, Португалии, Перу, США, Филиппин и Эфиопии.

Представления смогли собрать 66 тысяч зрителей. Все цирковые программы сопровождались шоу-постановками балета Большого московского цирка.

Не менее грандиозным, как подчеркнул мэр, стал фестиваль "Театральный бульвар", который даже был продлен по просьбам жителей столицы. На протяжении полутора месяцев на 7 бульварах Москвы проводились театральные и музыкальные постановки, цирковые представления, а также паблик-токи, мастер-классы и творческие лаборатории, которые могли посетить все желающие.

Затем в городе прошла Московская международная неделя кино, которая объединила свыше 100 городских площадок в разных районах столицы. В ее рамках состоялось более 1 450 мероприятий разных форматов – от просмотра кино до тематических экскурсий по местам съемок известных фильмов и масштабной деловой программы. Кинопоказы были организованы не только в столичных кинотеатрах, но и в парках, музеях, спортивных комплексах и бассейнах.

Вместе с тем во время летних каникул культурные центры и библиотеки организовали более 10 тысяч мероприятий для москвичей и гостей города. Также в столице продолжалась работа бесплатных кружков и секций. Их гостей приглашали на спектакли и лекции, а также организовывали для них экскурсии и познавательные квесты.

Концертные организации в течение трех месяцев провели более 800 концертов классической, популярной, джазовой и другой жанровой музыки, на которых побывали свыше полумиллиона человек.

Также летом был популярен Московский зоопарк, отметил Собянин. Там открылся новый вольер для снежных барсов Дайны и Унцика, который был полностью оборудован под потребности животных.

Вместе с тем в августе зоосад отметил первый день рождения панды Катюши. За летний сезон в зоопарке побывали свыше 2 миллионов человек.

Кроме того, ученики школ и колледжей искусств выступали на международных, всероссийских и городских конкурсах. Так, Карина Коссова, учащаяся школы искусств № 14, стала лауреатом первой степени на международном фортепианном конкурсе Siam International Piano Competition, который состоялся в Таиланде.

Значимым событием прошедшего лета стало открытие первой очереди кинопарка "Москино" Московского кинокластера. К настоящему моменту на его территории доступны 18 натурных площадок, 4 павильона, 6 объектов инфраструктуры, а для знакомства с ним разработано 4 вида экскурсий.

Кинопарк уже принял участие в историческом фестивале "Времена и эпохи". В течение лета парк посетили более 40 тысяч человек.

При этом осенью в парках столицы для жителей и гостей Москвы пройдут около тысячи различных мероприятий. Так, 45 парков города организуют для посетителей кружки, клубы и секции. При этом в сентябре благодаря теплой погоде там уже состоялись почти 1,5 тысячи мероприятий.