Все осенние выходные в "Москино" будут организованы в фестивальном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каждые выходные осени 2024 года будут проходить в кинопарке "Москино" в фестивальном формате, рассказал глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

"Фестиваль будет создавать тематику этих выходных. До конца года таких фестивалей будет несколько", – цитирует его Агентство "Москва".

Фурсин отметил, чот 12 и 13 октября в кинопарке состоится общегородской гастрофестиваль "Золотая осень". Уже на следующую неделю, 19 и 20 октября, там запланирован джазовый фестиваль. Посетители смогут принять участие в творческих встречах и побывать на мероприятиях концертной программы.

Кинопарк "Москино" включает в себя множество разнообразных декораций, натурных площадок и павильонов. Например, посетители могут перенестись в Москву 1940 года или на Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

Как отметил актер и режиссер Сергей Жигунов, в "Москино" можно воссоздать любую сцену для разных картин, снять какой угодно фильм, в котором и актер, и зритель получат незабываемые эмоции.