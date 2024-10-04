Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" будут доступны для покупки онлайн

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино", которые будут проходить в выходные, станут доступны для покупки в онлайн-формате на сайте mos.ru. Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

На портале москвичи также смогут отследить все события и мероприятия, так как каждые выходные программа будет меняться. Всего до конца 2024 года запланировано свыше 500 активностей на территории кинопарка.

"При этом за любую покупку на фестивальной ярмарке "Золотая осень" можно будет получить кешбэк", – привело слова Фурсина Агентство "Москва".

Так, горожане смогут вернуть деньги, заплаченные за входной билет 12 и 13 октября.

Уже в эти выходные на "Москино" состоятся множество различных мероприятий. Например, для горожан проведут постановочные иммерсивные шоу в натурных декорациях. Гостям предоставят возможность примерить на себя образы известных героев российского кинематографа.

На натурной площадке "Центр Москвы" пройдет квест – иммерсивное шоу. Актеры разыграют сценки из знаменитых, культовых фильмов о Москве, а участники должны будут отгадать название этих лент.