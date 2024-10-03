Киновыходные пройдут в кинопарке "Москино" 5 и 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Москино" приглашает гостей и жителей столицы на киновыходные, которые пройдут 5 и 6 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Так, организаторы подготовили анимационные спортивные программы для детей. Юные гости примут участие в состязаниях по перетягиванию каната, в ходе которых пройдет викторина с вопросами о животном мире. В другой игре "Черчение" участники проверят свои знания о геометрических фигурах. Кроме того, в кинопарке пройдут игры с использованием парашюта. Спортивные мероприятия состоятся в оба дня с 11:00 до 17:00.

Во второй день, 6 октября, в 12:00, 14:00 и 16:00 юных посетителей ждут выступления художника, который с помощью песочной анимации воссоздаст любимые сюжеты. Потом все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по рисованию на песке.

Помимо этого, на территории кинопарка будут работать аттракционы для детей от трех лет, среди которых экскаваторы, двухэтажная карусель и карусель "Чебурашка".

Для более взрослых посетителей в "Москино" состоятся постановочные иммерсивные шоу в натурных декорациях. Гостям предоставят возможность примерить на себя образы известных героев российского кинематографа.

Например, в декорации "Питерский бар" будет воссоздана сцена из кинофильма "Три мушкетера", а площадка "Ковбойский городок" станет местом, где жители познакомятся с главным героем фильма "Человек с бульвара Капуцинов" мистером Джонни Фестом.

В свою очередь, на натурной площадке "Центр Москвы" пройдет квест – иммерсивное шоу. Актеры разыграют сценки из знаменитых, культовых фильмов о Москве, а участники должны будут отгадать название этих лент.

В рамках музыкальной части программы на площадке декорации "Театр Гонзаги" для горожан пройдут выступления с участием единственной в мире говорящей собаки. Так, 5 октября перед зрителями выступит квартет виолончелистов из Российской академии музыки имени Гнесиных с классическими, джазовыми и рок-композициями. В воскресенье, 6-го числа, москвичей ждут танцевальные номера воспитанников студии "Дети Солнца".

Кроме того, все выходные в кинотеатре кинопарка пройдут бесплатные показы фильмов для всей семьи. Там покажут такие картины, как "Сказочный патруль. Шоу продолжается", "Кощей. Начало", "Василиса и хранители времени" и "Розыгрыш".

В рамках платных показов гости смогут увидеть фильмы "Весна на Заречной улице", "Особенности национальной больницы" и "Беляковы в отпуске".

Экскурсионная часть выходных включит в себя одну из самых популярных программ "Киноэкспедиция". Экскурсия пройдет в пешеходном формате, на которой гости узнают о секретах создания декораций, тонкостях кинопроизводства в кинопарке и о том, какие проекты были сняты в этих декорациях.

Кроме того, посетителей еще ждут мастер-классы по художественному гриму, актерскому мастерству, а также танцевальным и вокальным техникам.

Ознакомиться с более подробной информацией, а также зарегистрироваться и купить билеты на мероприятия можно по ссылке.

Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Здесь можно будет снимать свыше 200 фильмов в год. Развитие кинопарка сделает его еще более привлекательным для туристов, и в итоге его ежегодно будут посещать до 10 миллионов гостей.

В настоящее время на территории кинопарка проходят групповые экскурсии для посетителей всех возрастов, в рамках которых они знакомятся с историей киноискусства, процессами производства, техническими особенностями и востребованными в киноиндустрии профессиями.

