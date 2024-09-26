В кинопарке "Москино" пройдут съемки сериала о княгине Ольге

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" возвели декорации средневековых городов для съемок сериала "Княгиня Ольга". Картина расскажет о жизни первой правительницы Руси, которая приняла христианство. О начале съемочного процесса сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Архитектурный ансамбль "Древнерусский город" отстроили на нескольких декорационных площадках, которые занимают более 133 тысяч квадратных метров. Они позволят погрузиться в атмосферу древнерусских городов IX–X веков, а также вписываются в ландшафт кинопарка, в котором есть мосты, холмы, небольшие реки и лесные участки.

Для съемок сериала специалисты подготовили княжий двор, хоромы, конюшню, баню, землянки и крепостную стену, а также создали городскую площадь с торговыми рядами.

Кроме того, в кинопарке воссоздали часть хутора Искоростень – центра древлян, где правила княгиня Ольга. На этой локации расположили ворота, княжий терем, землянки, колодец, загоны для скота, амбар и капище.

Также были отстроены фрагменты города Выбуты, где родилась княгиня Ольга. Ряд сцен сериала снимут на природных площадках во Владимире и Подмосковье.

Между тем студия "Союзмультфильм" и компания Yellow, Black and White планируют выпустить 3D-мультсериал "Чебурашка" в 2025 году. Сюжет грядущего сериала не будет пересекаться с фильмом про Чебурашку. На данный момент планируется выпустить более 50 серий. Решение было принято после премьеры новогодней короткометражки о Гене и Чебурашке в 2020 году.