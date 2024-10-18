Спектакли молодых режиссеров покажут на ВДНХ

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В павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ состоится лаборатория театра, в программе которой постановки по классическим произведениям русских писателей в исполнении выпускников ГИТИСа, артистов Студии театрального искусства Сергея Женовача, "Мастерской Дмитрия Брусникина" и других. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В пятницу, 18 октября, в 19:00 артисты Студии театрального искусства покажут спектакль "Демон. Лермонтов". Представление о вопросах выбора и совести зрители увидят через призму авторского текста. Персонажи истории отходят на второй план, а главным героем становится сама поэма, где автор и есть настоящий демон. Режиссер постановки – Даниил Обухов.

В 16:00 20 октября состоится представление "Отойди, не слушай", организованное труппой "Ой театр". На сцене прозвучат музыкальные композиции, написанные композитором Петром Наличем по мотивам пьесы "Патруль" Юлия Кима и поэмы "Двенадцать" Александра Блока.

Спектакль-сторителлинг "Вий" по мотивам произведения Николая Гоголя артисты "Мастерской Дмитрия Брусникина" покажут в 19:00 31 октября. Сторителлинг позволяет установить контакт с аудиторией с помощью минимальных средств, без использования декораций, костюмов, световых и звуковых эффектов.

Зрителей просят заранее регистрироваться на мероприятия.

Между тем в кинотеатре "Поклонка" на Поклонной горе с 1 по 7 ноября пройдет международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел". Для участия в кинофестивале Духовным экспертным советом тщательно отбираются фильмы, которые демонстрируют различные стороны жизни современного общества. Они также проповедуют традиционные моральные ценности, сострадание и справедливость.