Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет 1–7 ноября в Москве

Фото: vk.com/luchangelkinofest

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" пройдет в кинотеатре "Поклонка" на Поклонной горе с 1 по 7 ноября под девизом "Доброе кино".

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступит духовным попечителем фестиваля. Показы пройдут под патронатом председателя Попечительского совета Комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России" Светланы Медведевой.

Для участия в кинофестивале Духовным экспертным советом тщательно отбираются фильмы, которые демонстрируют различные стороны жизни современного общества. Они также проповедуют традиционные моральные ценности, сострадание и справедливость.

Показы "Лучезарного Ангела" проходят при сотрудничестве государства, Русской православной церкви и общества в области духовно-нравственного воспитания и образования молодежи.

Также 3 и 4 ноября во всех регионах страны пройдет акция "Ночь искусств", приуроченная ко Дню народного единства. Организаторы проведут акцию под девизом "Россия объединяет". В эти дни музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в формате офлайн и онлайн. Для россиян будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.