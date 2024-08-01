Мария Киселева: в Москве определят лучший книжный магазин

Фото: из личного архива Марии Киселевой

Начиная с 1 августа в столице пройдет 18-й конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Об этом Агентству "Москва" рассказала член комиссии Московской городской думы по образованию, телеведущая Мария Киселева.

"Конкурс призван стимулировать книжные к использованию современных форм взаимодействия с покупателем, а значит в конечном итоге создавать условия для популяризации чтения, в том числе среди молодежи", – сказала Мария Киселева.

Подобные конкурсы проводятся в Москве с 2007 года. Конкурс проводится в трех номинациях: "Лучший книжный магазин общего профиля", "Лучший специализированный книжный магазин" и "Лучший специалист книжной торговли". В номинации "Лучший специалист книжной торговли" победители тоже определяются в трех группах: лучший руководитель, лучший специалист и лучший продавец.

"Продавец книжного не может быть фигурой случайной. Очень часто именно он, давая консультации на своем рабочем месте, впрямую влияет на формирование вкусов читающей публики. Но для этого ему нужно знать и любить литературу, иметь дар убеждения и хорошо ориентироваться в литературном процессе", – подчеркнула Киселева.

Итоги конкурса будут подведены в декабре этого года.

Ранее стало известно, что 37-я Московская международная книжная ярмарка состоится с 4 по 8 сентября в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной. В этом году запланированы презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы. Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход будет свободным.

