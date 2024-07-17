Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

37-я Московская международная книжная ярмарка состоится с 4 по 8 сентября в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что каждый год к ней присоединяются сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России и других стран. В прошлом году на офлайн- и онлайн-мероприятии побывали более 1,5 миллиона человек.



В этом году гостей ярмарки снова ждет насыщенная программа. Запланированы презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы.



Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход будет свободным. Часть стендов предоставляется на льготных условиях. Подать заявку на участие можно на сайте.

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа по 8 сентября в "Лужниках" заработает павильон "Экономика Москвы". Его посетители смогут узнать больше об экономике города и встретиться с известными экономистами, а также задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям.

В павильоне спорткомплекса создадут интерактивное цифровое пространство с играми и викторинами для детей и взрослых. Там же желающие смогут скачать книги, послушать подкасты и лекции. Приятным бонусом будут фирменные призы и подарки для участников мероприятий.