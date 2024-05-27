Сергей Собянин рассказал, как новые технологии помогают московским библиотекарям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые возможности появились у московских библиотекарей благодаря цифровизации. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"За последние 5 лет была проделана огромная работа по развитию автоматизированной библиотечной информационной системы. В частности: создали электронный каталог; внедрили систему с микрочипами для приема и выдачи литературы; запустили онлайн-бронирование и станции самообслуживания", – уточнил он.

Мэр объяснил, что такие технологии позволяют отслеживать, где находится конкретная книга. Кроме того, по его словам, в библиотеках удалось заметно сократить время на выдачу и возврат литературы.

Собянин напомнил, что читательский билет в столице стал единым, его можно оформить на портале мэра и правительства Москвы или в библиотеке.

Градоначальник также рассказал о работе сервиса "Библиотеки Москвы". Через него читатели могут забронировать нужную книгу, отложить возврат или ознакомиться с персональной подборкой произведений от нейросети, отметил он. Мэр добавил, что на платформе можно узнать о событиях в городских библиотеках и культурных центрах.

Ранее Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек и вручил выдающимся работникам столичных читален награды – звания "Почетный работник культуры города Москвы". На сегодняшний день сеть публичных библиотек в столице выросла до 440 адресов, объединенных в 20 учреждений.

Мэр также провел осмотр обновленной Центральной молодежной библиотеки № 122 имени Александра Грина в Лефортове.

