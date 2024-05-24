Более 300 мероприятий пройдет в Москве в честь 140-летия библиотечной системы

Фото: пресс-служба Депкульта

Свыше 300 мероприятий пройдет в Москве в честь 140-летия библиотечной системы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сегодня подведомственная городу сеть библиотек насчитывает 440 учреждений. За последние годы они превратились в современные центры для творчества и саморазвития", – сообщила она.

Программа празднования начнется с выставки, которая откроется 27 мая в Мосгордуме. Основные мероприятия состоятся 27 мая, 6 июня, в День города и в рамках познавательных акций.

31 мая в 18:00 москвичи могут посетить музыкальный вечер в библиотеке № 42 имени А. П. Платонова, 17 июня в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева покажут спектакль "Идеалисты", посвященный истории учреждения и его работникам.

8 июня культурный центр "ЗИЛ" и библиотека-читальня имени А. С. Пушкина проведут для гостей фестиваль в честь поэта по случаю 225-летия со дня его рождения. В рамках программы организуют квест, лекции о русских поэтах и другие мероприятия.

Помимо этого, 140 сотрудников городских библиотек наградят медалью "За вклад в библиотечное дело". Ознакомиться с программой проекта можно на его странице.

C 24 по 26 мая в столичных парках проведут спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы и лекции. Они состоятся в Парке Горького, парках "Фили", 50-летия Октября, Олимпийской деревни и на территориях других городских пространств. Для участия в некоторых мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

