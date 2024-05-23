Пушкинский праздник поэзии пройдет в музее-заповеднике "Остафьево" 2 июня

Фото: телеграм-канал "Музей-заповедник "Остафьево"-"Русский Парнас"

В государственном музее-заповеднике "Остафьево" – "Русский Парнас" 2 июня пройдет Пушкинский праздник поэзии, посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили организаторы мероприятия.

Главным лейтмотивом программы стали сказки Александра Пушкина. Посетители старинной усадьбы, где трижды гостил поэт, услышат музыкальную иллюстрацию к повести "Метель", увидят яркий визуальный интерактивный спектакль в жанре фэнтези "Руслан и Людмила", а также выступление победителей и участников конкурса "Остафьевский родник".

По словам директора музея-заповедника "Остафьево" – "Русский Парнас" Юрия Евтюхина, в Пушкинский праздник поэзии усадьбу посещают тысячи гостей. Он подчеркнул, что мероприятие позволяет каждому из присутствующих окунуться в мир усадьбы, понять особое место Остафьево в истории русской культуры, а также узнать, легенды, связанные с Пушкиным в этом месте.

Ранее москвичей пригласили на второй детский фестиваль искусств "Небо", который пройдет в Парке Горького 1 и 2 июня. Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что на девяти площадках фестиваля пройдут более 100 мероприятий.

В этом году программа разнообразная и будет интересна не только детям, но и взрослым. Для гостей подготовлены научные эксперименты, спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, постановки и концерты, рассказал Фурсин.

