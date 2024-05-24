Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" начался в столице

Фото: Московские сезоны

С 24 мая по 2 июня в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" пройдет восьмой гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Московские сезоны".

Мероприятие проводится с 2015 года под руководством правительства столицы. В 2024 году фестиваль стал частью проекта "Лето в Москве", он задействует 31 фестивальную площадку во всех округах.

На время фестиваля городские службы украсят улицы в морской тематике. Например, на переходе между площадью Революции и Манежной горожане смогут увидеть искусственные пруды с водными растениями, зелеными беседками, деревьями и зонами отдыха.

В пресс-службе рассказали, что для торговой программы в этом году выловили свыше двух миллионов тонн рыбы в соленых и пресных водоемах страны. Гостям предложат более 600 видов рыбной продукции, в том числе деликатесные крылья черноморского ската.

Кроме того, в столицу привезут довольно редкую рыбу, выловленную в Черном море, – калкана. Также москвичи смогут приобрести дальневосточную нерку, живых гребешков, мурманскую треску и морских ежей. Специально из Санкт-Петербурга для фестиваля доставили корюшку, которую выловили в этом году.

Торговые точки установят по всему городу, а самые большие открылись на Школьной улице и у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ.

В рамках культурно-развлекательной и событийной программ пройдут более 600 мастер-классов, включая 500 кулинарных, свыше 400 сценических выступлений, спортивные соревнования и концерты молодежных групп и топовых диджеев, лекции и консультации профессиональных рыбаков. Для детей организуют арт-встречи, танцевальные занятия и многое другое.

25 и 26 мая состоятся два заплыва на SUP-бордах – костюмированный и массовый. Участники последнего преодолеют расстояние от Третьяковского причала до памятника Петру Великому. На Гольяновском пруду гости смогут посетить показательные соревнования по SUP-поло.

Кроме того, по многочисленным просьбам горожан вновь пройдет чемпионат по рыбной ловле, в котором смогут принять участие как рыбаки со стажем, так и новички. Победителя будет ждать приз в размере 1 миллиона рублей.

Гастрономическая программа раскроет гостям секреты рецептов блюд разных народов. На специальных-мастер классах шеф-повара покажут, как готовить карельскую белую уху, паприкаш из рыбы, знаменитый салат "Мимоза" и рыбный суп по СанПиН.

Помимо этого, более 300 ресторанов дополнят свои меню необычными блюдами из отечественных морепродуктов. Среди них – мурманские гребешки со шпинатом, питерская корюшка с картофелем, винегрет с сельдью из Охотского моря, семга с клубникой и камамбером, а также лингвини с камчатским крабом. Все заведения, участвующие в фестивале, можно узнать по логотипу мероприятия.

Особенную программу покажут в креативном пространстве двухэтажного рынка на Новоухтомском шоссе. Помимо мастер-классов и выступлений музыкальных групп, там состоятся кулинарные поединки: в них примут участие восемь активистов – лидеров кулинарных клубов "Московского долголетия", которые раскроют секреты полезных авторских блюд.

Ранее сообщалось, что поставщики передадут на фестиваль деликатесы с Дальнего Востока, Черного, Охотского, Каспийского, Балтийского морей и других рыболовных регионов страны. Посетители смогут приобрести сельдь, треску, горбушу, трепанга, нельму холодного копчения и рыбку тугунка.