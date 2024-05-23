Более 600 видов рыбной продукции привезут на площадки "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Фото: Московские сезоны

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет с 24 мая по 2 июня. На прилавки площадок привезут более 600 видов рыбной продукции из акваторий России. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Московские сезоны".

Поставщики передадут деликатесы с Камчатки, Дальнего Востока, Черного, Охотского, Каспийского, Балтийского морей и других рыболовных регионов страны. Посетители смогут приобрести сельдь, треску, горбушу, трепанга, нельму холодного копчения и рыбку тугунка.

Одна из больших площадок фестиваля откроется на Школьной улице, где будут продаваться такие деликатесы, как нельма, императорские устрицы, краб и лещ. Отдельную секцию выделят под атлантическую сельдь. На Тверской площади в дни мероприятия гости смогут купить вяленого якутского чебака, мурманского ерша, сахалинскую корюшку и морского омуля.

На Манежной площади будут предложены крымские устрицы, барабулька, лангустины, гребешки, кальмары, тунец и камбала, а также конечности краба на льду.

На Коптевском бульваре на севере столицы на прилавках расположатся килька, обжаренная с овощами в томатном соусе, и сочные стейки нерки. В сквере по улице Хачатуряна можно будет приобрести селедку, а в проезде Серебрякова – икру горбуши и сельди. На рынке на улице Грекова на прилавки выложат натуральную горбушу, салат из морской капусты и корюшку холодного копчения.

Прилавки на Святоозерной улице побалуют гостей ингредиентами для бутербродов. Там появятся печень трески по-мурмански и классические балтийские шпроты в масле. Также туда привезут вяленую воблу, ряпушку и камбалу-ерша из Мурманска. На рынке на улице Вешняковской продавцы предложат цимлянского леща и скумбрию.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице уже в восьмой раз пройдет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". В этом году география праздника расширится до 31 площадки по всему городу. К фестивалю присоединились больше трех тысяч сетевых магазинов и 140 рынков и ярмарок.

