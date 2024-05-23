Собянин: с 24 мая по 2 июня в Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

Фото: sobyanin.ru

В столице уже в восьмой раз пройдет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Посетить его можно с 24 мая по 2 июня. В этом году география праздника расширится до 31 площадки по всему городу.

"Москва – на волне. Рыбная неделя" – одно из самых ярких и увлекательных событий летнего сезона в столице. И его непременно стоит посетить, чтобы быть со столицей на одной волне", – сказал мэр.

На красочных площадках фестиваля представят широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья – всего более 600 наименований. Здесь можно будет поесть и уже готовые блюда – чипсы из тунца с сезамом, креветки на гриле, шашлычки из рыбы и многое другое.

К фестивалю присоединились больше трех тысяч сетевых магазинов и 140 рынков и ярмарок. Кроме того, специальным рыбным меню шеф-повара посетителей порадуют порядка 300 московских ресторанов. Узнать заведения, участвующие в рыбной неделе, можно по наклейке с логотипом фестиваля.

Гостей фестиваля ждут не только рыбные продукты, но и порядка 500 кулинарных мастер-классов. Профессионалы поделятся секретами приготовления простых и полезных традиционных блюд из рыбы разных регионов России. Юные же поварята будут лепить рыб и морских обитателей из марципановой массы и раскрашивать имбирное печенье в форме рыб.

В рамках фестиваля два больших рынка появятся на Школьной улице и у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ. Заработает и традиционный рыбный рынок в Косине-Ухтомском и на Манежной площади.

Гости смогут научиться самостоятельно ловить рыбу. Им покажут, как забрасывать удочку. Профессиональные рыбаки расскажут о приманках и оснастках, а также дадут советы, как правильно выбрать место для рыбалки.

Кроме того, желающие смогут побороться за призы в чемпионате по рыбной ловле. Миллион рублей сможет получить обладатель Кубка "Московских сезонов" среди профессионалов – они встретятся на берегу Москвы-реки в Капотне.

Любители же смогут рыбачить четыре выходных дня – на набережной Парка "Музеон", у Большого Графского пруда в Вешняках и у Большого Чертановского пруда. Их тоже ждут ценные призы.

В рамках специальной программы фестиваля профессиональный гид проведет увлекательную SUP-экскурсию. Участники посетят самые красивые локации Москвы, узнают малоизвестные исторические факты, услышат легенды о набережных и знаменитых мостах.

На Гольяновском пруду можно будет увидеть показательные соревнования по SUP-поло с участием призеров мировых первенств. Спортсмены будут стараться забить мяч в ворота противника с весла, стоя на сапе.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" состоится заплыв на SUP-бордах. Принять участие в заплыве на SUP-бордах сможет любой желающий, который умеет стоять на доске.

Если участвовать решит несовершеннолетний, ему будет необходимо предоставить разрешение родителей. Дети младше 14 смогут поучаствовать в заплыве только при сопровождении опекуна. Всем потенциальным участникам нужно будет зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету.

Мероприятие не подразумевает каких-либо взносов от участников, но все они должны будут иметь собственный SUP-борд, спасательный жилет и справку от терапевта о состоянии здоровья. Старт заплыва назначен на 10:00 26 мая. Победителю планируется вручить приз в размере миллиона рублей.