Собянин поздравил московских библиотекарей с Общероссийским днем библиотек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек и вручил выдающимся работникам столичных читален награды – звания "Почетный работник культуры города Москвы".

"Поздравляю всех библиотекарей Москвы и всех москвичей с этим замечательным праздником, потому что миллионы москвичей приходят к вам получить книгу, провести мероприятие", – сказал мэр.

В рамках поздравления он провел осмотр обновленной Центральной молодежной библиотеки № 122 имени Александра Грина в Лефортове, а также осмотрел ход благоустройства улицы Донецкой в Марьине на юго-востоке столицы.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2021–2022 годы в двухэтажном здании библиотеки был проведен капитальный ремонт, перепланировка помещений, закуплена новая мебель и оборудование, а также были заменены системы электроснабжения, отопления и вентиляции.

На сегодняшний день сеть публичных библиотек в столице выросла до 440 адресов, объединенных в 20 учреждений, из которых девять самостоятельных библиотек, а 11 – это объединения культурных центров в административных округах, в которые входят районные библиотеки шаговой доступности.

В 2018 году в Москве стартовала программа модернизации городских читален и создание на их базе современных многофункциональных центров в рамках проекта "Московские библиоцентры". Так, за 6 лет в нее попало 134 учреждения.

В библиотеках провели ремонт, разработали единый узнаваемый фирменный стиль, они работают по единому графику, их подключили к общегородской сети Wi-Fi и Национальной электронной библиотеке.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что свыше 300 мероприятий пройдет в Москве в честь 140-летия библиотечной системы. Основные мероприятия состоятся 27 мая, 6 июня, в День города и в рамках познавательных акций. Помимо этого, 140 сотрудников городских библиотек наградят медалью "За вклад в библиотечное дело".