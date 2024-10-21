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21 октября, 17:30

Культура

Гендиректор Театра оперетты Тартаковский рассказал, как бы выглядел спектакль о Москве

Гендиректор Театра оперетты Тартаковский рассказал, как бы выглядел спектакль о Москве

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Генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, как бы выглядел спектакль о Москве.

По мнению Тартаковского, спектакль нужно делать о людях, которые хотели попасть в Москву и в результате каких-то процессов у них все получилось.

Большое интервью с генеральным директором Московского театра оперетты Владимиром Тартаковским выйдет в понедельник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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