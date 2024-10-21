21 октября, 17:30Культура
Гендиректор Театра оперетты Тартаковский рассказал, как бы выглядел спектакль о Москве
Генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, как бы выглядел спектакль о Москве.
По мнению Тартаковского, спектакль нужно делать о людях, которые хотели попасть в Москву и в результате каких-то процессов у них все получилось.
Большое интервью с генеральным директором Московского театра оперетты Владимиром Тартаковским выйдет в понедельник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.