Гендиректор Театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, где найти молодых артистов

Генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, что оперетте и мюзиклам нужны молодые герои.

По его словам, некоторых подходящих кандидатов готовы обучать, чтобы они могли выйти на сцену и спеть так, как требует жанр.

Большое интервью с генеральным директором Московского театра оперетты Владимиром Тартаковским выйдет в понедельник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.