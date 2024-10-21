21 октября, 13:00Культура
Гендиректор Театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, где найти молодых артистов
Генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, что оперетте и мюзиклам нужны молодые герои.
По его словам, некоторых подходящих кандидатов готовы обучать, чтобы они могли выйти на сцену и спеть так, как требует жанр.
Большое интервью с генеральным директором Московского театра оперетты Владимиром Тартаковским выйдет в понедельник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.