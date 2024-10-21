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21 октября, 13:00

Культура

Гендиректор Театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, где найти молодых артистов

Гендиректор Театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, где найти молодых артистов

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Генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, что оперетте и мюзиклам нужны молодые герои.

По его словам, некоторых подходящих кандидатов готовы обучать, чтобы они могли выйти на сцену и спеть так, как требует жанр.

Большое интервью с генеральным директором Московского театра оперетты Владимиром Тартаковским выйдет в понедельник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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