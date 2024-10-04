"Сити": какие спектакли стоит посмотреть в октябре

В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" под руководством заслуженного деятеля искусств России Марка Варшавера состоялся торжественный вечер, посвященный 35-летию спектакля "Поминальная молитва".

Центральной фигурой постановки является бедный молочник Тевье, который всеми возможными способами пытается устроить жизнь своим дочерям. Критики не раз замечали, что спектакль является манифестом настоящей отеческой любви и силы духа. Ближайшие показы состоятся 23, 24 октября и 28 ноября.

В Московском театре на Таганке на малой сцене театра состоялась премьера нового спектакля "Чужой ребенок". Жанр постановки отражает основную концепцию Таганки как авангардного театра. Повествование выдержано в нескольких стилистиках: здесь традиции площадного и русского классического драматического психологического театров сочетаются с аллегорическим толкованием буффонады и соти. А ближайшие показы спектакля состоятся 18 октября и 12 ноября.

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