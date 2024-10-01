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01 октября, 17:15

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Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

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Легендарному Театру сатиры сегодня исполняется 100 лет, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что к началу юбилейного сезона власти обновили здание театра на Триумфальной площади. Знакомый облик постройки сохранился, но он стал более технологичным. Здесь поместили медиаэкран, на котором будут показывать сцены из спектаклей разных лет.

Также специалисты смонтировали обогрев на крыше и куполе, а также починили последний. В число работ вошли замена окон, обновление входной группы и установка архитектурно-художественной подсветки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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