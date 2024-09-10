Книги в библиотеках доступны москвичам с единым читательским билетом в приложении "Мой id"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут брать книги в городских библиотеках с помощью единого читательского билета в приложении "Мой id". За последние три месяца цифровую версию билета активировали более шести тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Единый читательский билет в приложении представлен в виде штрихкода. Чтобы получить книгу в библиотеке, нужно войти в "Мой id", нажать на соответствующую карточку и предъявить сотруднику цифровую версию документа.

Также в приложении доступен список всех книг, находящихся в руках у читателя, и сроки их возврата. Эти сведения отображаются в карточке "Единый читательский билет". Более того, в "Мой id" можно продлить срок хранения книги и найти о ней дополнительную информацию.

Читательский билет можно оформить в любой московской библиотеке, а также на портале mos.ru. За ребенка до 14 лет заявление должен подать родитель или законный представитель старше 18 лет. После заполнения формы пользователь получит уведомление о регистрации, а в приложении "Мой id" появится штрихкод единого читательского билета.

С помощью читательского билета горожане могут не только брать книги в библиотеках, но и бронировать их в сервисе "Библиотеки Москвы" на mos.ru. Там можно найти ближайшие читальни, узнать о наличии нужного издания, а также познакомиться с новинками.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Общероссийским днем библиотек и вручил выдающимся сотрудникам столичных читален награды. Они получили звания "Почетный работник культуры города Москвы". На данный момент сеть публичных библиотек в Москве увеличилась до 440 адресов, объединенных в 20 учреждений.