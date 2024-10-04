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04 октября, 13:15

Общество

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

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Сергей Собянин посетил школу № 37 в Раменках, где не только рассказал об обновлении здания, но и выразил благодарность учителям, поздравив их с Днем учителя.

Мэр отметил, что в столице работают 57 тысяч педагогических работников разных специальностей. Жители города доверяют им своих детей и внуков. Собянин выразил уверенность, что ученики находятся в добрых и надежных руках. Педагогам мэр пожелал здоровья и новых успехов в труде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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