Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Он похоронен на 21-м участке кладбища – так называемой аллее звезд.

Добрынин ушел из жизни 1 октября на 79-м году жизни. Как писали журналисты, композитор скончался в одной из московских клиник, куда поступил с инсультом.

В связи кончиной соболезнования семье народного артиста выразил Владимир Путин. Президент отметил большой творческий вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство. В свою очередь, певец Юрий Антонов назвал артиста выдающимся поэтом-песенником.

4 октября состоялась церемония прощания с композитором в зале на Троекуровском кладбище. Проститься с Добрыниным пришли народные артисты РСФСР Лев Лещенко, Владимир Винокур, актер Михаил Грушевский и поэт-песенник Симон Осиашвили, музыкант Александр Маршал, президент Российского книжного союза, глава попечительского совета театра Et cetera Сергей Степашин, продюсер Игорь Матвиенко, композитор Юрий Антонов и другие.

