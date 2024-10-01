Юрий Антонов заявил, что Вячеслав Добрынин был выдающимся поэтом-песенником

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Ушедший из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин был выдающимся поэтом-песенником, заявил певец Юрий Антонов в разговоре с RT.

Он выразил сочувствие родным и близким Добрынина.

"Столько, сколько он написал шлягеров в СССР во время его работы со многими коллективами <...> Песни стали необыкновенно популярными. Это был настоящий музыкант, хороший человек, веселый и жизнерадостный", – сказал певец.

По его мнению, Добрынин рано ушел из жизни. Антонов признался, что расстроен из-за сообщения о смерти артиста и тяжело переживает.

Эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что Добрынин был его близким другом, сообщает "Московский комсомолец". Они вместе гастролировали, отдыхали, путешествовали и отмечали праздники. Известие о смерти товарища Лещенко назвал настоящим человеческим горем.

"Поговорить с ним возможности не было: он получил третий инсульт, лежал без движения, и жили у него только глаза", – вспоминает он.

Жена Добрынина Ирина держала Лещенко в курсе всех изменений в состоянии артиста.

"Он был великим композитором не только для нас, исполнителей, но и для простых людей и для всего нашего Отечества. Ведь за ним стоит целая эпоха – 50 лет творчества. <...> Это великий человек: культовый композитор, который сочинял культовые песни. Он соединил эстраду и шансон", – высказался певец.

Лещенко множество раз выступал с песнями, автором которых был Добрынин. По словам Лещенко, им очень нравилось работать вместе. Он рассказал, что несколько раз сам писал стихи для песен Добрынина.

Лещенко также напомнил о том, как в 1971 году он совместно с Аллой Пугачевой исполнил песню Добрынина "Я вас люблю". Это был первый дуэт певицы, которому она была крайне рада, вспоминает артист. Сам Добрынин тоже был доволен результатом их творчества.

Певец Виктор Салтыков, в свою очередь, назвал Добрынина "доктором шлягером".

"Талантливый человек, очень энергичный. Замечательный композитор. <…> Человек, написавший море хитов, хорошей музыки", – передает его слова телеканал "360".

Артист отметил, что они с Добрыниным не были близкими друзьями, но поддерживали связь. Последний раз они встречались 1,5 или 2 года назад на концерте в Сочи.

"Я видел, что он немножко уже в возрасте. Ну, все мы возрастные дядьки-то уже", – добавил он.

О смерти Добрынина стало известно ранее. Композитор ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Эстрадный певец и автор около тысячи песен начинал карьеру как композитор, а позже стал исполнять свои песни. Среди самых известных его песен "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Прощай, от всех вокзалов поезда…", "Ты разбила мне сердце", "Напиши мне письмо", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.

