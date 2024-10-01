Михаил Шуфутинский рассказал, что дружил с Вячеславом Добрыниным почти 50 лет

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский в беседе с Москвой 24 рассказал, что дружил с народным артистом РФ, композитором Вячеславом Добрыниным почти 50 лет.

"Мой друг покинул нашу жизнь. Трудно сказать больше, чем чувствуешь. И то, что чувствуешь, сказать невозможно. Мы были друзьями с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе. <...> Буду помнить всегда его, его голос, его песни. Буду любить его всегда!" – поделился эмоциями Шуфутинский.

Исполнитель также назвал Добрынина великим композитором своего времени. По мнению Шуфутинского, имя музыканта может стоять в одном ряду с композиторами Борисом Мокроусовым, Василием Соловьевым-Седым и Исааком Дунаевским. Шуфутинский подчеркнул, что вклад Добрынина в российскую и советскую музыку "даже трудно сравнить с кем-то".

О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. В СМИ уточняли, что он умер в одной из московских клиник, куда несколько дней назад поступил с инсультом.

Добрынин является лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Овация". В 1990 году фирма "Мелодия" вручила Добрынину "Золотой диск" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро".

Среди самых известных песен композитора "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Прощай, от всех вокзалов поезда…", "Ты разбила мне сердце", "Напиши мне письмо", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.

