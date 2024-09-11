Телеведущего Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище. Его сын Александр Масляков – младший сопровождал автомобиль с гробом, а затем священник прочитал заупокойную молитву.

У могилы состоялась панихида, после которой родственники Маслякова смогли кинуть горсть земли на гроб. На похороны приехали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и телеведущий Валдис Пельш, а также игроки команд КВН Алексей Кривеня, Елена Борщева и Екатерина Скулкина.

Рядом с захоронением ведущего расположены могилы диктора Игоря Кириллова, актрисы Элины Быстрицкой, композитора Никиты Богословского и советской актрисы Людмилы Гурченко.

Перед этим состоялась церемония прощания с Масляковым, на которую пришли около 1,5 тысячи человек. Гроб с телом телеведущего стоял на фоне экрана с его фотографиями, рядом сидели его родные и близкие. Люди по очереди подходили к гробу, клали цветы и покидали зал.

Проститься с Масляковым пришли Константин Райкин, Леонид Якубович, Эрнст, Тина Канделаки, Пелагея, братья Запашные и другие. Венки на похороны отправили родные и близкие покойного, Владимир Путин, Первый канал, команды КВН "СОК", "Сборная РУДН", "Городъ Пятигорскъ".

Телеведущий скончался 8 сентября на 83-м году жизни. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, артист в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Соболезнования в связи с этим выразил Путин, отметив, что ведущий КВН олицетворял отечественное телевидение. Также выразили соболезнования комики и бывшие игроки КВН.

