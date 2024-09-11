Прощание с Александром Масляковым проходит в Москве

В Москве началось прощание с телеведущим Александром Масляковым. Десятки людей пришли к столичному центру "Планета КВН" до начала церемонии, у входа в центр дежурит полиция.

Гроб с телом телеведущего стоит на фоне экрана с его фотографиями. Рядом с ним сидят его родные и близкие, в том числе его сын Александр Масляков – младший. Люди проходят по очереди, кладут цветы и выходят из зала.

Попрощаться с Масляковым пришли Константин Райкин, Леонид Якубович, Константин Эрнст, братья Запашные и другие.

Венки на похороны отправили родные и близкие покойного, Владимир Путин, Первый канал, команды КВН "СОК", "Сборная РУДН", "Городъ Пятигорскъ". Гражданскую панихиду открыл Эрнст. Он сказал, что улыбка телеведущего стала символом российского телевидения.

"Шесть десятилетий он помогал стране улыбаться", – заметил генеральный директор Первого канала.

Якубович, в свою очередь, рассказал, что покойный всегда был на людях только в хорошем настроении. Телеведущая Екатерина Стриженова подчеркнула, что Масляков – пример личности на телевидении, который умел, обращаясь в залу, разговаривать с каждым зрителем в отдельности.

Маслякова не стало 8 сентября в возрасте 82 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как отметил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, артист в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких. В связи с утратой свои соболезнования семье Маслякова принес Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.

Сожаление о его смерти также выразили комики и бывшие игроки КВН. Так, Эрнст считает, что Масляков творил историю телевидения и без него ее сложно представить. В свою очередь, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отметил, что вместе с ним ушла целая эпоха.