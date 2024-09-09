Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

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Владимир Путин выразил соболезнования семье ушедшего из жизни ведущего КВН Александра Маслякова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью <...> Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час", – говорится в траурной телеграмме.

Президент РФ отметил, что Масляков обладал многогранным талантом, а также определял облик и олицетворял отечественное телевидение. По словам Путина, во многом благодаря ведущему КВН стал таким уникальным явлением в культуре России, объединив одаренную молодежь и заслужив всенародную популярность.

"Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества", – заключил лидер страны.

Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. О причинах и других подробностях его смерти официально не сообщалось. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата и время прощания пока не уточняются. Он был наиболее известен тем, что практически бессменно, с 1964 года, руководил КВН.

