Актеры и бывшие игроки КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Комики и бывшие игроки КВН выразили соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Александра Маслякова. Так, Михаил Галустян отметил в своем телеграм-канале, что многие выходцы данной передачи сейчас находятся на лидирующих позициях на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе.

Юморист также пообещал сохранить светлую память о Маслякове, назвав его великим человеком и легендой.

"Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить", – поблагодарил Маслякова Галустян.

В свою очередь, телеведущий Павел Воля в своем Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) выразил искренние соболезнования родственникам Маслякова, поблагодарив его "за юность и путевку в жизнь", а актер и юморист Сергей Светлаков в своем телеграм-канале назвал ведущего КВН планетой, вокруг которой крутились все участники проекта.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который был ведущим КВН во время болезни Маслякова, в разговоре с ТАСС отметил, что вместе с Масляковым ушла целая эпоха.

"Это отдельно стоящий столп был. О его сложности говорили многие, но я никогда в свой адрес не ощущал ни сложности, ни подвохов", – заявил он, добавив, что для него было честью общаться с Масляковым.

Нагиев также поделился, что недавно общался с Масляковым. Последний раз он звонил ему месяц назад, но к телефону подошла жена ведущего КВН, заявив, что ее супруг немного приболел.

"То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества", – подытожил актер.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает, что Масляков творил историю телевидения и без него ее сложно представить. Как он подчеркнул в разговоре с ТАСС, смерть ведущего КВН стала горькой и невосполнимой утратой для телеканала и всей России.

Эрнст также отметил, что благодаря Маслякову на телевидении появились десятки талантливых людей, которые стали большими звездами.

"Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный", – заключил гендиректор Первого канала.

По словам бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" и депутат Госдумы Сангаджи Тарбаева, без Маслякова передача осиротеет. Однако он призвал не забывать про игру и не допустить, чтобы она исчезла.

"Он эту игру чувствовал на уровне инстинктов. Может быть, он не всегда мог объяснить, почему что-то правильно, что-то неправильно, но в 90% он был прав. Наверное, это мудрость, чутье, наверное, ему суждено было быть тем, кем он был", – выразил он свою точку зрения "Газете.ру".

Тарбаев подчеркнул, что именно Масляков сыграл в его жизни одну из самых значимых ролей.

"Многие склонны недооценивать КВН, считая, что это просто телепередача или шоу. На самом деле это большая школа, это большая система взаимоотношений между многими людьми, которые никогда бы в жизни друг друга не знали, если бы не КВН", – объяснил он.

Депутат Госдумы добавил, что Масляков мог и поругать, и посмеяться, и даже дать совет. При этом слова ведущего КВН никогда не вызывали обид или негатива, а лишь давали ощущение, что "с тобой поговорила вселенная", уточнил он.

Капитан команды КВН "МаксимуМ" и актер Михаил Башкатов назвал в разговоре с "Газетой.ру" Маслякова непререкаемым авторитетом и человеком, который дал многим творческим людям "путевку в жизнь".

Кроме того, выразили соболезнования в связи с уходом Маслякова на своих страницах в соцсетях бывшие участники КВН Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

Ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. О причинах и других подробностях его смерти пока не сообщается. Информацию о смерти отца также подтвердил Александр Масляков – младший.

