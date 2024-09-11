Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Александром Масляковым.

Церемония прощания проходит в столичном центре "Планета КВН". Гроб с телом поставили на фоне экрана с фотографиями ведущего.

Рядом с гробом находится семья телеведущего, в том числе его сын Александр Масляков. Попрощаться с телеведущим также пришли Константин Райкин, Леонид Якубович, Константин Эрнст, братья Запашные и другие.

Венки, помимо российского президента, на похороны прислали семья Маслякова, Первый канал, команды КВН "СОК", "Сборная РУДН", "Городъ Пятигорскъ".

Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что Масляков в последнее время боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Многие артисты и бывшие игроки КВН, среди которых Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков и другие, выразили свои соболезнования. Некоторые отметили, что именно благодаря Маслякову на телевидении были десятки талантливых людей, ставших большими звездами.