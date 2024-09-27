Актера Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Актера театра и кино Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

До этого в соборе Архангела Михаила в городе Бронницы состоялась церемония прощания с заслуженным артистом РФ. Отпевание и прощание прошли в храме без прессы.

Проводить его в последний путь пришли только близкие, друзья и коллеги. Среди них – артисты Марат Башаров, Борис Щербаков, Елена Скороходова, Федор Добронравов, Александр Баринов, Сергей Жарков, Александр Стриженов, Александр Андриенко, Сергей Гармаш и другие.

Актер ушел из жизни 25 сентября. Он скончался в возрасте 62 лет.

В общей сложности Мадянов проработал в Московском театре имени Владимира Маяковского больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино он дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Всего актер сыграл в свыше 200 кинокартинах.