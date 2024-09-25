Сын Мадянова рассказал о последних днях актера

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист России Роман Мадянов работал и снимался в кино до последних дней, несмотря на ухудшение своего состояния, сообщил телеканалу "360" его сын Роман.

По его словам, хотя в последнее время отцу стало значительно хуже, Мадянов-старший не терял своего оптимизма.

"Продолжал сниматься и на съемках никого не беспокоил своим недугом настолько, насколько это возможно", – сказал он.

Роман также рассказал, что в момент смерти был не рядом с отцом. Ему сообщили, что актеру стало плохо, он побледнел и успел присесть, после чего ушел из жизни. Родные сразу вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.

О смерти актера театра и кино Мадянова стало известно 25 сентября. Заслуженный артист России скончался в возрасте 62 лет.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984 году он окончил Российский институт театрального искусства. После был зачислен в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, где еще студентом играл у Андрея Гончарова в сказке "Иван-царевич" (1983).

В общей сложности артист проработал в театре больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Актер известен многим по ролям в фильмах "Левиафан", а также по сериалам "Домашний арест" и "Солдаты". Всего он сыграл в свыше 200 кинокартинах.

Кроме того, Мадянов является заслуженным артистом России (1995), обладателем премий "Золотой орел" (2007, 2014) и лауреатом премии "Ника" (2008, 2009, 2011, 2014).

