Прощание с актером Романом Мадяновым завершилось в подмосковных Бронницах

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Прощание с актером Романом Мадяновым состоялось в подмосковных Бронницах.

На церемонии среди прочих присутствовали Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Леонид Громов и Александр Баринов. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Сын актера Роман рассказал журналистам, что его отец до последнего снимался в кино и сильно скучал по театральным выступлениям.

"По нему было видно, что сцена как будто бы часть его", – отметил он.

Мадянов будет похоронен на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского городского округа.

Актер ушел из жизни 25 сентября. Он скончался в возрасте 62 лет.

В общей сложности Мадянов проработал в Московском театре имени Владимира Маяковского больше 20 лет и сыграл немало ярких ролей, в том числе в спектаклях "Леди Макбет Мценского уезда" и "Беседы с Сократом". В кино он дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма "Перевод с английского". Всего актер сыграл в свыше 200 кинокартинах.