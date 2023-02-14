Мадянов рассказал, почему он ушел из Театра имени Маяковского

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

После продолжительной работы в Театре имени Маяковского Роман Мадянов решил покинуть его. Он считает себя больше театральным актером, нежели артистом кино, однако отношения с культурным учреждением деятель разорвал сам, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" – поделился актер.

Мадянов заявил, что ему предлагают "прыгать нормы ГТО", однако самому артисту они не нужны, он захотел планку повыше, "хотя бы метр семьдесят". Такой уровень ему могло бы предложить либо кино, либо деятельность в театре в роли приглашенной звезды, считает артист.

Мадянов задался вопросом, ради чего ему стоило бы оставаться в труппе. Актер подчеркнул, что он получил обширный опыт, выходил на сцену с великими артистами и заслужил их уважение.

По словам Мадянова, он получал предложения вновь пойти служить в театр. На это он заявил, что не хочет возвращаться туда ради тех или иных привилегий. Актер отметил, что на данный момент он является свободным художником, который способен выбирать те проекты, которые вызовут у него интерес.

От проходных ролей Мадянов отказывается. Однако он подчеркнул, что полностью бросать театральную карьеру не планирует.

Ранее сообщалось, что Мария Ревякина покинула должность директора Государственного театра наций, работу на этом посту продолжит Наталья Мазур. До этого Мазур осуществляла деятельность на должности замдиректора учреждения.

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