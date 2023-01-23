Фото: TACC/Владимир Гердо

Актер Валерий Афанасьев ходит на костылях после падения на сцене Малого театра, сообщает сайт "Комсомольской правды"

Директор Малого театра Тамара Михайлова ранее сообщала, что Афанасьев повредил ногу во время спектакля "Горячее сердце". На сайте "Комсомольской правды" отметили, что Афанасьева доставили в Боткинскую больницу с подозрением на разрыв связок коленного сустава.

Как рассказал артист, травма произошла по его вине. Он оступился и неудачно сел на ногу, из-за чего не смог доиграть свою роль до конца. Спектакль пришлось завершать актерам без участия Афанасьева.

"Сейчас мне делают разные обследования, МРТ. Врачи еще не установили, надорвана ли у меня связка или это полный разрыв. Специалисты вокруг хорошие, как и условия, в которых я нахожусь", – цитирует слова Афанасьева издание.

По словам актера, врачи ему одели на травмированное колено ортез. Кроме того, Афанасьеву пока приходится ходить на костылях. Актер считает, что первое время будет выходить на сцену с тростью.

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