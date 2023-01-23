Актер Збруев ответил на сообщения о недомогании

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Советский и российский 84-летний актер Александр Збруев ответил на сообщения СМИ о недомогании. Об этом сообщает телеканал "360".

"Не знаю… нет, нормально все, спасибо. Да, было давление, но сейчас уже все нормально, слава богу", – сказал Збруев.

Состояние актера нормализовалось после экстренной медицинской помощи, которая понадобилась из-за высокого давления.

По данным Пятого канала, Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь, так как он почувствовал недомогание еще несколько дней назад. Актер жаловался на боль в груди и высокое давление. От госпитализации Збруев отказался.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали с травмой после спектакля "Горячее сердце" в Малом театре. Афанасьев повредил ногу, однако перелома обнаружено не было, связки не порваны.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказал, что, несмотря на травму, актер доиграл спектакль до конца.

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